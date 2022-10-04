В День украинской письменности, 9 ноября, прошла онлайн-трансляция диктанта украинского единства: Текст диктанта опубликуют 11 ноября

В этом году, 9 ноября, 21-й по счету диктант начали в 10:00 утра в стенах общественной Национальной библиотеки имени Вернадского. «Слідом за пам’яттю» – так звучит тема диктанта, который читал писатель Юрий Андрухович. По словам писателя, текст диктанта взят из романа, над которым сейчас работает автор.

Уже по традиции каждый год начиная с 2000 в День украинской письменности читают радиодиктант.

Как утверждают сами организаторы, - это большая мотивация и побуждение интереса к изучению украинского языка. Ведь в написании диктанта украинского единства могут участвовать люди разных возрастов и разных профессий.

Если кто-то по каким-то причинам не успел или не смог взять участие в радиодиктанте, организаторы предлагают воспользоваться аудиоверсией на страницах сайта или социальных сетей «Суспільне мовлення» для написания текста в офлайн-режиме. И дальше отправить его на проверку в указанном адресе.

Важно, что отправить написанный текст диктанта нужно успеть до 10 ноября.

Известно, что сам текст опубликуют 11 ноября на сайте «Суспільне мовлення».