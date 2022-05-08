В День памяти и примирения Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский провел параллели между Второй мировой войной и сегодняшней войной в Украине. Это черно-белое 15-минутное видео глава государства записал в Бородянке по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - сказал Зеленский.

Полный текст речи Зеленского можно прочитать на сайте Офиса президента Украины.

Ранее сообщалось, что за два месяца оккупации российские войска убили в Мариуполе больше жителей, чем немецкие нацисты за два года во Вторую мировую войну. По данным советника мэра Мариуполя, под каждым уничтоженным оккупантами домом в городе находят до 100 погибших местных жителей.