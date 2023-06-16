В День морской пехоты президент Зеленский выразил благодарность защитникам Украины

11:54 23 мая Киев, Украина

В День морской пехоты президент Владимир Зеленский выразил свою благодарность защитникам Украины за неотступную защиту родной земли.

Президент Владимир Зеленский прибыл на фронтовой участок, где поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях 23 мая, он отметил, что украинские морские пехотинцы, готовые к действиям на суше, в море и в воздухе, успешно выполняют сложные задачи.

Президент отметил их мотивацию, силу и отвагу, которые не остаются незамеченными даже для противника.

Он выразил глубокую признательность защитникам за их постоянную защиту родной земли и подчеркнул, что Украина никогда не забудет героев, которые отдали свои жизни ради будущего страны.