В "Дії" зарегистрировано 77 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, без жилья остались около 200 тыс. человек

Украинцы подали через приложение "Дія" более 76,7 тыс. информационных заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, общая площадь поврежденного жилья превысила 5,3 млн м².
Об этом сообщила глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.
"На сегодняшний день рашисты уже оставили без жилья более 219,6 тыс. человек. Это 37 550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала она.
Шуляк отметила, что заявки продолжают поступать.
"Больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы. Мы знаем, что сражаемся с кровожадным злом, которое стремится уничтожить нашу страну, поэтому готовы к таким материальным потерям и с холодным умом нарабатываем стратегии восстановления Украины. Главное сейчас – сохранить жизнь наших людей. Волю, достоинство и независимость у нас не отнять. А Украину отстроим!" – написала она.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
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