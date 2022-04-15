В "Дії" зарегистрировано 77 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, без жилья остались около 200 тыс. человек

09:27 15 апреля Киев, Украина

Украинцы подали через приложение "Дія" более 76,7 тыс. информационных заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, общая площадь поврежденного жилья превысила 5,3 млн м².

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.