В ЦТС сообщили о возобновлении движения судов по черноморскому коридору

19:20 27 октября Киев, Украина

После трехдневной паузы, вновь наблюдается движение судов во временном черноморском коридоре, объявленном Украиной.

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на данные сервисов мониторинга движения судов.

Утверждается, что корабли не проходили по коридору трое суток. А теперь сразу четыре судна направляются на выход из одесских портов – Propus, Iasos, Gloria G и Manassa Queen.



Еще три корабля сейчас идут в порты – танкер Mavka, балкер Golden Arrow и судно для перевозки генеральных грузов Maranta.



В свою очередь руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона, что сейчас нет устойчивого графика работы коридора в Черном море – суда курсируют тогда, когда разрешает ситуация с безопасностью.