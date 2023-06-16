В ЦПАУ появились новые услуги для ветеранов

07:52 13 июня Киев, Украина

Кабмин расширил список обязательных административных услуг в ЦПАУ для участников боевых действий, членов их семей, людей с инвалидностью в результате войны, а также родственников погибших военных.

О новых услугах в ЦПАУ сообщили в Минцифре.
"Отныне участники боевых действий, члены их семей, люди с инвалидностью в результате войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг", - говорится в сообщении.
В частности:
  • официально установить свой статус;
  • получить или заменить удостоверение;
  • продолжить действие документов;
  • получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • получить денежную помощь или компенсацию.
В Минцифри отметили, что сейчас один из приоритетов – максимально упростить процесс получения ветеранских сервисов.