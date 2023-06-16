В ЦПАУ появились новые услуги для ветеранов

07:52 13 июня Киев, Украина

Кабмин расширил список обязательных административных услуг в ЦПАУ для участников боевых действий, членов их семей, людей с инвалидностью в результате войны, а также родственников погибших военных.



О новых услугах в ЦПАУ сообщили в Минцифре.

"Отныне участники боевых действий, члены их семей, люди с инвалидностью в результате войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг", - говорится в сообщении.

В частности:

официально установить свой статус;

получить или заменить удостоверение;

продолжить действие документов;

получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

получить денежную помощь или компенсацию.

В Минцифри отметили, что сейчас один из приоритетов – максимально упростить процесс получения ветеранских сервисов.