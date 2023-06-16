В ЦПАУ появились новые услуги для ветеранов

Кабмин расширил список обязательных административных услуг в ЦПАУ для участников боевых действий, членов их семей, людей с инвалидностью в результате войны, а также родственников погибших военных.
О новых услугах в ЦПАУ сообщили в Минцифре.
О новых услугах в ЦПАУ сообщили в Минцифре.
В частности:
- официально установить свой статус;
- получить или заменить удостоверение;
- продолжить действие документов;
- получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;
- получить денежную помощь или компенсацию.
В Минцифри отметили, что сейчас один из приоритетов – максимально упростить процесс получения ветеранских сервисов.
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