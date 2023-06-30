В четырех областях прошли учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС

В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях провели масштабные тренировочные учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Экстренные и коммунальные службы во время учений отрабатывали протоколы совместных действий в режиме "изменяющейся реальной угрозы".
Кузин отметил, что сценарии возможного развития событий на ЗАЭС были предварительно смоделированы на заседании межведомственного кризисного штаба. В четырех областях к учениям привлечены 404 бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и отдельно 18 бригад.
Кроме того, в рамках одного из сценариев моделирования угрозы в 20 населенных пунктах Запорожской области был протестирован алгоритм
выдачи калия йодида.
Также во время учений в Запорожской области и в зоне вероятного радиационного поражения развернули мониторинговые дозиметрические посты.
А на базе центров контроля и профилактики болезней в областях сформированы группы радиационной защиты. У них есть алгоритмы действия в случае теракта на ЗАЭС. Все бригады снабжены приборами для измерения гамма-фона, радиометрами и дозиметрами.
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