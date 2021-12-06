В честь годовщины Нацгвардии, Зеленский присвоил почетные наименования ее формированиям

Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.



Так, 50 полку Нацгвардии присвоено почетное наименование имени полковника Семена Высочана (указ № 112/2021).



Почетное наименование Павлоградский присвоено 4 полку Национальной гвардии (указ № 114/2021).



Кроме того, Учебный центр Национальной гвардии Украины получил почетное наименование имени Василия Вышиваного (указ № 113/2021).

"Семь лет назад была создана Национальная гвардия Украины, которая объединила в своих рядах военных, правоохранителей и добровольцев-патриотов. В критический для государства момент, весной 2014 года, нацгвардейцы встали на защиту территориальной целостности Украины и оказались в эпицентре событий, которые решали судьбу нашей страны. Чтобы отметить боевые заслуги, патриотизм и доблесть бойцов Нацгвардии, ее подразделениям присваиваются почетные наименования. Уверен, что нацгвардейцы будут носить их с гордостью и честью", – сказал Президент.