В честь годовщины Нацгвардии, Зеленский присвоил почетные наименования ее формированиям

Сегодня, 26 марта, в День годовщины Национальной гвардии Украины, Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований ее формированиям.
Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, 50 полку Нацгвардии присвоено почетное наименование имени полковника Семена Высочана (указ № 112/2021).
Почетное наименование Павлоградский присвоено 4 полку Национальной гвардии (указ № 114/2021).
Кроме того, Учебный центр Национальной гвардии Украины получил почетное наименование имени Василия Вышиваного (указ № 113/2021).
Так, 50 полку Нацгвардии присвоено почетное наименование имени полковника Семена Высочана (указ № 112/2021).
Почетное наименование Павлоградский присвоено 4 полку Национальной гвардии (указ № 114/2021).
Кроме того, Учебный центр Национальной гвардии Украины получил почетное наименование имени Василия Вышиваного (указ № 113/2021).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии