В честь Героев Мариуполя и полка "Азов": в Киеве переименовали более 95 улиц

Киевсовет проголосовал за переименование 95 объектов, названия которых были связаны с россией, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, приняли решение переименовать:
В частности, приняли решение переименовать:
- улицу Маршала Якубовского на улицу Героев Мариуполя,
- Мичурина на Ягеллонскую
- Валентина Серова на Серожупанники
- Лобачевского на Княгини Ингигерды
- Маршала Малиновского на улицу Героев полка «Азов».
- Площадь Тульска на Героев УПА
Полный список новых названий здесь.
Депутаты на заседании рассмотрели список из 134 объектов, но несколько отправили на доработку.
В списке переименований пока не было площади Льва Толстого, улиц Московской, Пушкинской, площади и проспекта Победы, проспекта Героев Сталинграда и бульвара Дружбы народов.
Депутаты на заседании рассмотрели список из 134 объектов, но несколько отправили на доработку.
В списке переименований пока не было площади Льва Толстого, улиц Московской, Пушкинской, площади и проспекта Победы, проспекта Героев Сталинграда и бульвара Дружбы народов.
Голосование по этим объектам, по ее словам, планируется в сентябре.
Всего в Киеве планировалось переименовать около 300 улиц, названия которых связаны с россией. По новым названиям для 296 топонимов провели электронное голосование в приложении «Киев Цифровой». Но экспертная комиссия приняла не все результаты голосования. В частности, площадь Льва Толстого рекомендовала переименовать в Павла Скоропадского.
Без голосования собираются переименовать 17 объектов, поскольку по ним уже есть проекты решений, прошедших общественные обсуждения. Среди них – проспект Героев Сталинграда (переименуют в Владимира Ивасюка) и бульвар Дружбы Народов (Николая Михновского).
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