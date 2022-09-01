В честь Героев Мариуполя и полка "Азов": в Киеве переименовали более 95 улиц

19:04 25 августа Киев, Украина

Киевсовет проголосовал за переименование 95 объектов, названия которых были связаны с россией, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, приняли решение переименовать:
  • улицу Маршала Якубовского на улицу Героев Мариуполя,
  • Мичурина на Ягеллонскую
  • Валентина Серова на Серожупанники
  • Лобачевского на Княгини Ингигерды
  • Маршала Малиновского на улицу Героев полка «Азов».
  • Площадь Тульска на Героев УПА
Полный список новых названий здесь.

Депутаты на заседании рассмотрели список из 134 объектов, но несколько отправили на доработку.

В списке переименований пока не было площади Льва Толстого, улиц Московской, Пушкинской, площади и проспекта Победы, проспекта Героев Сталинграда и бульвара Дружбы народов.
«Официальная причина – Департамент общественных коммуникаций не успел подготовить проекты решений», – объяснила депутат Ксения Семенова.
Голосование по этим объектам, по ее словам, планируется в сентябре.

Всего в Киеве планировалось переименовать около 300 улиц, названия которых связаны с россией. По новым названиям для 296 топонимов провели электронное голосование в приложении «Киев Цифровой». Но экспертная комиссия приняла не все результаты голосования. В частности, площадь Льва Толстого рекомендовала переименовать в Павла Скоропадского.

Без голосования собираются переименовать 17 объектов, поскольку по ним уже есть проекты решений, прошедших общественные обсуждения. Среди них – проспект Героев Сталинграда (переименуют в Владимира Ивасюка) и бульвар Дружбы Народов (Николая Михновского).