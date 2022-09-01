В честь Героев Мариуполя и полка "Азов": в Киеве переименовали более 95 улиц

19:04 25 августа Киев, Украина

Киевсовет проголосовал за переименование 95 объектов, названия которых были связаны с россией, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



В частности, приняли решение переименовать:

улицу Маршала Якубовского на улицу Героев Мариуполя,

Мичурина на Ягеллонскую

Валентина Серова на Серожупанники

Лобачевского на Княгини Ингигерды

Маршала Малиновского на улицу Героев полка «Азов».

Площадь Тульска на Героев УПА





Депутаты на заседании рассмотрели список из 134 объектов, но несколько отправили на доработку.



В списке переименований пока не было площади Льва Толстого, улиц Московской, Пушкинской, площади и проспекта Победы, проспекта Героев Сталинграда и бульвара Дружбы народов. Полный список новых названий здесь Депутаты на заседании рассмотрели список из 134 объектов, но несколько отправили на доработку.В списке переименований пока не было площади Льва Толстого, улиц Московской, Пушкинской, площади и проспекта Победы, проспекта Героев Сталинграда и бульвара Дружбы народов.

«Официальная причина – Департамент общественных коммуникаций не успел подготовить проекты решений», – объяснила депутат Ксения Семенова.

Голосование по этим объектам, по ее словам, планируется в сентябре.



Всего в Киеве планировалось переименовать около 300 улиц, названия которых связаны с россией. По новым названиям для 296 топонимов провели электронное голосование в приложении «Киев Цифровой». Но экспертная комиссия приняла не все результаты голосования. В частности, площадь Льва Толстого рекомендовала переименовать в Павла Скоропадского.



Без голосования собираются переименовать 17 объектов, поскольку по ним уже есть проекты решений, прошедших общественные обсуждения. Среди них – проспект Героев Сталинграда (переименуют в Владимира Ивасюка) и бульвар Дружбы Народов (Николая Михновского).