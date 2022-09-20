15:41 20 сентября Киев, Украина





По ее словам, именно это место «подходит по всем архитектурным и визуальным нормам», неподалеку мемориал воинам Второй мировой войны.



Мемориал хотят установить до зимы, но говорят, что архитектурная форма, которую планируют воплотить, довольно масштабная и сложная.



В честь героев "Азовстали" установят мемориал на Певческом поле в Киеве , рассказала руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева.По ее словам, именно это место «подходит по всем архитектурным и визуальным нормам», неподалеку мемориал воинам Второй мировой войны.Мемориал хотят установить до зимы, но говорят, что архитектурная форма, которую планируют воплотить, довольно масштабная и сложная.

Визуализацию разработал архитектор, тоже служивший в «Азове». На данный момент проект на рассмотрении в КГГА.

В то же время Толкачева отмечает, что «есть ряд бюрократических процедур, которые сейчас совершенно неуместны».



Кроме собственно возведения комплекса, планируют произвести реконструкцию лестницы, ведущей от набережной Днепра, обустроить дорожки, высадить зеленые насаждения.



Перед созданием комплекса нужно начать процесс захоронения украинских защитников. Урны с прахом находятся в крематории, но некоторые родственники забрали их домой. Часть семей не хочет кремировать тела воинов по религиозным соображениям, поэтому они ждут сооружения мемориала, чтобы похоронить своих близких.