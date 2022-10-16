В честь Дня защитников и защитниц Украины выпустят новые марки

11:05 13 октября Киев, Украина





Это будут первые марки в новой серии «Вооруженные силы Украины», посвященные Сухопутным войскам, Военно-морским силам, "Укрпочта" 14 октября выпустит новые марки в честь Дня защитников и защитниц Украины, сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский.Это будут первые марки в новой серии «Вооруженные силы Украины», посвященные Сухопутным войскам, Военно-морским силам,

Территориальной обороне, Силам специальных операций, Десантно-штурмовым войскам и Воздушным силам («Призраку Киева»).

Автор марок – Антон Хрупин.



Следующие выпуски, по словам Смелянского, будут посвящены военным разведчикам, связистам, медикам и другим.



Все марки, открытки и конверты с благотворительным компонентом можно будет приобрести онлайн и в отделениях «Укрпочты».



"Укрпочта" с начала полномасштабного вторжения россии выпустила семь почтовых марок. Первая марка "Русский военный корабель..." вышла тиражом 1 миллион экземпляров в апреле. Продажа второй марки «Русский военный корабль…Все» стартовала в мае. Третью марку "Украинская мрия" продавали с июня. Четвертую «Добрый вечер, мы из Украины» – с июля . Пятую ко Дню Независимости Украины – в августе . В сентябре начали продавать марку с псом-сапером Патроном (шестая) и с Григорием Сковородой (седьмая).



Также «Укрпочта» открыла предзаказ почтовый выпуск «Крымский мост на бис!» после взрыва на незаконно построенном мосту через Керченский пролив.