В честь Дня защитников и защитниц Украины выпустят новые марки

"Укрпочта" 14 октября выпустит новые марки в честь Дня защитников и защитниц Украины, сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский.
Это будут первые марки в новой серии «Вооруженные силы Украины», посвященные Сухопутным войскам, Военно-морским силам,
Это будут первые марки в новой серии «Вооруженные силы Украины», посвященные Сухопутным войскам, Военно-морским силам,
Территориальной обороне, Силам специальных операций, Десантно-штурмовым войскам и Воздушным силам («Призраку Киева»).
Автор марок – Антон Хрупин.
Следующие выпуски, по словам Смелянского, будут посвящены военным разведчикам, связистам, медикам и другим.
Все марки, открытки и конверты с благотворительным компонентом можно будет приобрести онлайн и в отделениях «Укрпочты».
"Укрпочта" с начала полномасштабного вторжения россии выпустила семь почтовых марок. Первая марка "Русский военный корабель..." вышла тиражом 1 миллион экземпляров в апреле. Продажа второй марки «Русский военный корабль…Все» стартовала в мае. Третью марку "Украинская мрия" продавали с июня. Четвертую «Добрый вечер, мы из Украины» – с июля . Пятую ко Дню Независимости Украины – в августе . В сентябре начали продавать марку с псом-сапером Патроном (шестая) и с Григорием Сковородой (седьмая).
Также «Укрпочта» открыла предзаказ почтовый выпуск «Крымский мост на бис!» после взрыва на незаконно построенном мосту через Керченский пролив.
Следующие выпуски, по словам Смелянского, будут посвящены военным разведчикам, связистам, медикам и другим.
Все марки, открытки и конверты с благотворительным компонентом можно будет приобрести онлайн и в отделениях «Укрпочты».
"Укрпочта" с начала полномасштабного вторжения россии выпустила семь почтовых марок. Первая марка "Русский военный корабель..." вышла тиражом 1 миллион экземпляров в апреле. Продажа второй марки «Русский военный корабль…Все» стартовала в мае. Третью марку "Украинская мрия" продавали с июня. Четвертую «Добрый вечер, мы из Украины» – с июля . Пятую ко Дню Независимости Украины – в августе . В сентябре начали продавать марку с псом-сапером Патроном (шестая) и с Григорием Сковородой (седьмая).
Также «Укрпочта» открыла предзаказ почтовый выпуск «Крымский мост на бис!» после взрыва на незаконно построенном мосту через Керченский пролив.
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