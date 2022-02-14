В честь Дня святого Валентина у скульптур малышей-основателей Киева появились крылья

18:24 14 Февраль Киев, Украина





Переодеванием фигур малышей Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь занимается их автор скульптор Владимир Журавель. Именно он и выставил фотографии на своей странице в Facebook. Сегодня, 14 февраля, отмечают День святого Валентина или День влюбленных. По этой причине скульптуры основателям Киева на Почтовой площади стали амурчиками.Переодеванием фигур малышей Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь занимается их автор скульптор Владимир Журавель. Именно он и выставил фотографии на своей странице в Facebook.

Владимир Журавель переодевает малышей в разные праздники. В частности, к Международному дню детской книги из Лыбеди сделали Русалку, а из мальчиков — Казака, Короля и восточного Принца. Были они и врачами, и ангелами, и героями из книг о Гарри Поттере, даже боксерами по случаю юбилея киевского городского головы Виталия Кличко. Эти флешмобы очень любят киевляне, которые шутят, что у малышей уже есть гардероб, который нуждается в музее.