В Черновицкой области создали туристический маршрут по роману Марии Матиос "Букова Земля"

В Закарпатье открыли новый туристический маршрут по книге Марии Матиос «Букова Земля». Книга авторки описывает жизненные истории нескольких семей на протяжении двухсот лет.

Автор романа «Букова Земля» родилась на Буковине. Роман охватывает события, связанные с Буковиной. Теперь можно следовать по маршруту тех мест, которые описаны в книге Марии Матиос.

Авторами этого туристического маршрута, который насыщен тропами, строениями и живописной местностью, описанные в романе «Буковая земля», стали Виктор Скрипник и Роман Гищук.

Маршрут охватывает три дня. По желанию туристов можно увидеть одну часть маршрута. В передвижении также есть выбор: маршрут можно пройти пешком, проехать автомобилем, воспользоваться конной поездкой, а также велосипедом.