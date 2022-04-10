В Черновцах встретили защитников Украины, вернувшихся из района проведения ООС

Спустя 10 месяцев несения службы в районе проведения Операции объединенных сил (ООС), в Черновцы вернулись военнослужащие третьей батальонно-тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр).
Военных встретили их родители, друзья, родные и любимые. Они говорят - ждать ребят было очень трудно. Но наконец все переживания позади, ведь их защитники теперь рядом.
Встречать Героев, которые вернулись из района проведения ООС, приходили целыми семьями. В частности, семья Билецких из Черновцов рассказывает, что последний год был самым тяжелым в их жизни.
К счастью, за время службы в районе проведения ООС военные отдельной десантно-штурмовой бригады потерь не понесли и вернулись домой в полном составе.
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