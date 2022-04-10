В Черновцах встретили защитников Украины, вернувшихся из района проведения ООС

15:00 12 июля Киев, Украина

Спустя 10 месяцев несения службы в районе проведения Операции объединенных сил (ООС), в Черновцы вернулись военнослужащие третьей батальонно-тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр).

Военных встретили их родители, друзья, родные и любимые. Они говорят - ждать ребят было очень трудно. Но наконец все переживания позади, ведь их защитники теперь рядом.

"Впервые почти за год я чувствую себя прекрасно. Ждать было невыносимо, без молитв не обошлось. Но наконец мой муж рядом, и я счастлива», - говорит супруга воина Кристина.

Встречать Героев, которые вернулись из района проведения ООС, приходили целыми семьями. В частности, семья Билецких из Черновцов рассказывает, что последний год был самым тяжелым в их жизни.

"Очень ждали и самое главное - дождались живого. Этот год был самым тяжелым в нашей жизни. Очень рады, что муж наконец-то дома", - едва сдерживая слезы говорит супруга военного, которая пришла встречать мужа со своей уже повзрослевшей дочерью.

К счастью, за время службы в районе проведения ООС военные отдельной десантно-штурмовой бригады потерь не понесли и вернулись домой в полном составе.