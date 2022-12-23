В Черновцах строят модульный городок для ВПЛ, подаренный правительством Чехии

В Черновцах строят модульный городок для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил заместитель мэра Василий Зазуляк.
Первые блоки модульных домов для временного проживания вынужденных переселенцев прибыли из Чехии. Они оснащены всем необходимым:
Первые блоки модульных домов для временного проживания вынужденных переселенцев прибыли из Чехии. Они оснащены всем необходимым:
холодильники, панели для приготовления пищи, стиральные машины.
Блоки уже начали устанавливать на территории модульного городка. Благодаря этому здесь появятся 18 спальных мест, три санузла, три комнаты
для предоставления и получения медпомощи, добавил Зазуляк.
Модульные города устанавливают также во Львовской и Киевской областях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии