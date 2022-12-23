В Черновцах строят модульный городок для ВПЛ, подаренный правительством Чехии

11:03 23 декабря Киев, Украина





Первые блоки модульных домов для временного проживания вынужденных переселенцев прибыли из Чехии. Они оснащены всем необходимым: В Черновцах строят модульный городок для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) , сообщил заместитель мэра Василий Зазуляк.Первые блоки модульных домов для временного проживания вынужденных переселенцев прибыли из Чехии. Они оснащены всем необходимым:

холодильники, панели для приготовления пищи, стиральные машины.

Блоки уже начали устанавливать на территории модульного городка. Благодаря этому здесь появятся 18 спальных мест, три санузла, три комнаты

для предоставления и получения медпомощи, добавил Зазуляк.

Модульные города устанавливают также во Львовской и Киевской областях.