В Черновцах пройдет музыкальный фестиваль "Обнова-фест"

17:04 07 Май Киев, Украина

Этнодуховный музыкальный фестиваль "Обнова-фест-2021", посвященный 30-летию Независимости Украины, пройдет в Черновцах 30 мая.

Действо состоится на территории Черновицкого университета, бывшей Резиденции митрополитов Буковины и Далмации.

Об этом рассказал один из организаторов музыкального фестиваля Марьян Лазарук.

"Решение о проведении "Обнови" приняли совсем недавно, когда Буковина вышла из красной зоны. Традиционно проводили фестиваль на Троицу. Однако в этом году решили дату сместить, провести фестиваль быстрее, пока позволяют карантинные условия. Это будет - 30 мая. В этом году мы также решили изменить и локацию проведения фестиваля. Мы о главном корпусе университета давно уже думали, и карантинный год поспособствовал этому", - сказал организатор события.

По его словам, в Резиденции организаторы планируют использовать практически все пространство - хозяйственный дворик за корпусом географического факультета, библейский сад, университетский парк. На центральной аллее хотят организовать открытие фестиваля, но пока этот вопрос еще обсуждается. Возможно, на центральной аллее будет одна из локаций фестиваля. Основные же мероприятия пройдут именно за университетом.

Ранее музыкальный фестиваль "Обнова-фест" ежегодно проводили в музее под открытым небом. Организаторы говорят, что от этой локации они вообще не отказываются, но хотят попробовать провести мероприятие и в университете.

"Музейная локация - наша самая любимая, мы в дальнейшем там будем проводить фестивали. В этом году мы испытаем новую локацию. С возможностью уже в следующем проводить двухдневный фестиваль на двух локациях - в музее и университете", - добавил Лазарук.

Сейчас организаторы фестиваля ведут переговоры с музыкантами и спикерами и работают над программой, с которой черновчан обещают ознакомить позже.

На «Обнову-фест» в этом году организаторы ждут до 500 зрителей. Часть гостей сможет попасть на фестиваль по приглашениям, остальные - зарегистрировавшись онлайн. По словам организаторов, регистрацию начнут 15 мая.

"Надеемся, что Буковина останется в желтой карантинной зоне, и это позволит спокойно провести фестиваль, который в последний раз проводили в 2019 году", - отметил организатор.

Помимо традиционной музыкальной части фестиваля, на нем также планируют провести другую часть действа в формате "свободного" университета. На ней организуют доклады известных в Украине лиц, духовных лидеров, историков, философов, деятелей культуры и др.