В Черновцах пройдет музыкальный фестиваль "Обнова-фест"

Этнодуховный музыкальный фестиваль "Обнова-фест-2021", посвященный 30-летию Независимости Украины, пройдет в Черновцах 30 мая.
Действо состоится на территории Черновицкого университета, бывшей Резиденции митрополитов Буковины и Далмации.
Об этом рассказал один из организаторов музыкального фестиваля Марьян Лазарук.
По его словам, в Резиденции организаторы планируют использовать практически все пространство - хозяйственный дворик за корпусом географического факультета, библейский сад, университетский парк. На центральной аллее хотят организовать открытие фестиваля, но пока этот вопрос еще обсуждается. Возможно, на центральной аллее будет одна из локаций фестиваля. Основные же мероприятия пройдут именно за университетом.
Ранее музыкальный фестиваль "Обнова-фест" ежегодно проводили в музее под открытым небом. Организаторы говорят, что от этой локации они вообще не отказываются, но хотят попробовать провести мероприятие и в университете.
Сейчас организаторы фестиваля ведут переговоры с музыкантами и спикерами и работают над программой, с которой черновчан обещают ознакомить позже.
На «Обнову-фест» в этом году организаторы ждут до 500 зрителей. Часть гостей сможет попасть на фестиваль по приглашениям, остальные - зарегистрировавшись онлайн. По словам организаторов, регистрацию начнут 15 мая.
Помимо традиционной музыкальной части фестиваля, на нем также планируют провести другую часть действа в формате "свободного" университета. На ней организуют доклады известных в Украине лиц, духовных лидеров, историков, философов, деятелей культуры и др.
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