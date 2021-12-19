В Черном море завершились военные учения. Видео

19:22 27 Июль Киев, Украина

В штабе руководства учений Sea Breeze-2020, подвели итоги и проанализировали проведенные мероприятия, хотя формат учений и был изменен под влиянием пандемии, все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме.

Согласно сообщению всего к учениям привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.



Кроме



В частности, корабельно-катерный состав Морской охраны ГПСУ за неделю учений прошел почти 4 тысячи морских миль, принял участие в 185 учениях и тренировках, отработал 26 артиллерийских стрельб, провел полтора десятка учебных тренировочных операций, «спасая» 18 человек, которые условно страдали за бортом. Кроме Украины США , в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.В частности, корабельно-катерный состав Морской охраны ГПСУ за неделю учений прошел почти 4 тысячи морских миль, принял участие в 185 учениях и тренировках, отработал 26 артиллерийских стрельб, провел полтора десятка учебных тренировочных операций, «спасая» 18 человек, которые условно страдали за бортом.

Также была обеспечена противовоздушная оборона, в 10 случаях - имитация авиаударов по тактических группах в море. 8 раз имитировалась атака малых скоростных целей, отрабатывалось маневрирование, противодиверсионная оборона корабля.



Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов. Один штаб находился в Одессе, а второй – в испанском городе Рота.



Еще впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета.



