В Черном море 28 июня начнутся украинско-американские военные учения Sea Breeze-2021

18:03 23 июня Киев, Украина

Черноморский регион нуждается в защите от российской агрессии, именно в этих целях проводятся учения Sea Breeze-2021. Ключевая задача учений - повышение уровня слаженности в работе подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности региона.



Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

"В прошлом году значительные ограничения были наложены из-за пандемии COVID-19, поэтому не было захода кораблей в порты Украины. В этом году обучение будет проведено в полном объеме… Больше, чем в прошлогоднем "Си Бризе", будет привлечено иностранной техники. В частности, в учениях примут участие самолеты и вертолеты с американской стороны", - говорит командующий ВМС ВСУ

Неижпапа добавил, что главная особенность учений - значительная заинтересованность мирового сообщества этим мероприятием, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц.



"Всего планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд", - сообщил он.



Отмечается, что учения начнутся уже через несколько дней в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Главная идея - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

"Все элементы учений "Си Бриз-2021" спланированы и будут отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой, - сказал Неижпапа.