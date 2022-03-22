В Черном море 28 июня начнутся украинско-американские военные учения Sea Breeze-2021

Черноморский регион нуждается в защите от российской агрессии, именно в этих целях проводятся учения Sea Breeze-2021. Ключевая задача учений - повышение уровня слаженности в работе подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности региона.
Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.
Неижпапа добавил, что главная особенность учений - значительная заинтересованность мирового сообщества этим мероприятием, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц.
"Всего планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд", - сообщил он.
Отмечается, что учения начнутся уже через несколько дней в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Главная идея - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
"Всего планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд", - сообщил он.
Отмечается, что учения начнутся уже через несколько дней в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Главная идея - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
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