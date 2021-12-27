В Чернобыле проведут первую виртуальную экскурсию

20:44 22 Апрель Киев, Украина

По случаю 35-й годовщины трагических событий на ЧАЭС завтра, 23 апреля пройдет первая виртуальная экскурсия по музею, который является частью Мемориального комплекса «Звезда Полынь».





Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

«Приглашаем вас 23 апреля 2021 года на первую виртуальную экскурсию по музею гражданской защиты «Звезда Полынь» в г. Чернобыль . Музей является частью Мемориального комплекса «Звезда Полынь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждение воспроизводит воспоминания о катастрофе в символических композициях, страницах ликвидации аварии на ЧАЭС, освещает последствия отчуждения территорий и жизни в зоне после аварии. Расположен музей в здании бывшего кинотеатра 1964 года постройки в центре Чернобыля.



Во время онлайн-экскурсии можно будет виртуально увидеть уникальные экспонаты и фотографии, услышать рассказ о событиях 1986 года, задать вопросы и получить ответы относительно событий во время аварии на Чернобыльской АЭС, узнать об истории создания мемориального комплекса.



Мероприятие будет проходить в формате видеоконференции. Ссылка будет размещена на странице события в день его проведения.