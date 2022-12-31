В Чернобаевке возрождается привычная жизнь - глава Херсонской ОВА

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал, как возвращается к жизни ставшая легендарной освобожденная от врага Чернобаевка.

"Село, ставшее символом украинской силы и непокоренности, постепенно возвращается к жизни. До полномасштабного российского вторжения в Чернобаевке проживало 11 тыс. жителей, в настоящее время осталось чуть более 3 тыс. человек. Около 400 домов иссечены обломками российских снарядов. Но пришло время свободы, время перемен. У людей есть все необходимое, чтобы перезимовать в родных домах. Коммуникации возобновлены. Дальше - больше. Наедине с проблемами никто не останется. Это очевидно, потому что Чернобаевка - это Украина", - подчеркнул глава ОВА.