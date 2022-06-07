В Черниговской области сократят комендантский час
13:31 07 июня Киев, Украина
Всвязи увеличением продолжительности суток, в Черниговской области сократят комендантский час.
Комендантский час теперь там продлится с 23:00 до 4:00, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Это позволит упростить перемещение в городе и соответственно жители могут больше находиться на улицах и решать больше дел", - отметил он.
Глава ОВА добавил, что минувшая ночь в области прошла относительно спокойно. Вчера враг производил обстрелы приграничных районов.
"Слава Богу, без жертв, без раненых. Мы должны быть настороже постоянно, ведь враг в любой момент может совершить провокации", - предупредил глава областной администрации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии