13:31 07 июня Киев, Украина

Всвязи увеличением продолжительности суток, в Черниговской области сократят комендантский час.

Комендантский час теперь там продлится с 23:00 до 4:00, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Это позволит упростить перемещение в городе и соответственно жители могут больше находиться на улицах и решать больше дел", - отметил он.

Глава ОВА добавил, что минувшая ночь в области прошла относительно спокойно. Вчера враг производил обстрелы приграничных районов.