В Черниговской области изъяли вражеский арсенал

В приграничных районах Черниговской области служба безопасности Украины установила местонахождение новых схронов с российскими средствами поражения.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 20 декабря.
Указано, что эти арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления Сил обороны. Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами в противотанковое вооружение.
Так, в одном из населенных пунктов Менской территориальной общины обнаружено около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе для РСЗО Град.
В лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов в ручные противотанковые гранатометы.
Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосте российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему.
А во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.
Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 20 декабря.
Указано, что эти арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления Сил обороны. Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами в противотанковое вооружение.
Так, в одном из населенных пунктов Менской территориальной общины обнаружено около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе для РСЗО Град.
В лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов в ручные противотанковые гранатометы.
Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосте российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему.
А во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.
Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.
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