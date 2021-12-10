В Чернигове с 5 апреля вводят локдаун: что запрещено

20:19 02 Апрель Киев, Украина

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко принял решение об усилении карантинных ограничений в Чернигове и Черниговской области. В силу ограничения вступят с понедельника, 5 апреля.

Об этом сообщает Суспільне.



С 5 апреля запрещено:

посещение учебных заведений с первого класса, кроме садиков;

посещение внешкольных учреждений (кружков);

посещение кладбища в выходные дни;

работу точек выдачи кофе;

проведение культурных и спортивных мероприятий;

работу кинотеатров;

общественный транспорт - только по спецпропускам. Пропуска, выданные ранее, будут действовать.