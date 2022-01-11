В Чернигове появилась пасхальная инсталляция

06:41 30 Апрель Киев, Украина

В преддверии Светлого праздника Пасхи , для гостей и жителей Чернигова установили композицию-фотозону в виде одного из символов Пасхи - писанки.



Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

"В Чернигове, на Аллее Героев установили тематическую композицию-фотозону в виде одного из символов Пасхи - писанки. Высота деревянной композиции - почти 3 метра. На ней размещены 276 маленьких яиц, которые в течение трех месяцев расписывали народные мастера Черниговщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для росписи использовались акриловые краски разных цветов. Рисунки сделаны в стиле черниговского региона. На Аллее Героев композиция будет стоять две недели.



Еще один Еще один пасхальный артобъект создан в сквере им. Б. Хмельницкого возле Пятницкой церкви. Там писанками, сделанными руками детей и молодежи, украсили ветви деревьев.