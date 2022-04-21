В Черкасской области стартовали учения пограничников

В Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы на Черкасщине проводится подготовка водителей бронетранспортеров, боевых бронированных автомобилей и наводчиков бронемашин.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Сейчас продолжаются практические занятия. Водители бронемашин совершенствуют мастерство владения техникой.
Во время выполнения упражнений по вождению бронемашин на специальном автодроме и на местности с осложненным рельефом пограничники уделяют внимание отработке взаимодействия экипажа в условиях, максимально приближенных к реальным.
На военном стрельбище наводчики бронемашин приобретают опыт в работе с оборудованием БТР, проводят монтаж и демонтаж вооружения. Основной частью подготовки являются практические стрельбы, во время которых военнослужащие целятся в определенные мишени.
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