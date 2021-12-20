В Черкассах развернут временный госпиталь для больных COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавируса в Черкассах, власти приняли решение развернуть временный COVID-госпиталь.
Об этом заявил мэр города Анатолий Бондаренко в Facebook в понедельник, 15 марта.
Сейчас в больницах Черкасс на стационаре лечатся почти 80 пациентов с коронавирусом, в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третьей" городской больнице - 39.
Напомним, что в Украине задействован максимум аппаратов ИВЛ. За последнюю неделю количество коек в интенсивной терапии, занятых больными COVID-19, увеличилось почти до половины - 2212 из 4694.
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