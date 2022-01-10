В Черкассах митинговали против агрессии РФ и в поддержку Казахстана

В Черкассах около 50 человек вышли на акцию протеста. Участники призвали украинские власти не идти на какие-либо компромиссы с Россией и поддержали Казахстан.
В руках митингующие держали плакаты с надписями «Алга Казахстан» («Слава Казахстана»), Say no to Putin, « Украина с вами», «Где Россия –
там и смерть» и т.д.
По мнению митингующих, события в Казахстане, власть которой обратилась в Организацию договора коллективной безопасности – очередной пункт плана в восстановлении Путиным СССР. Активисты требуют от украинской власти высказать свою позицию по поводу событий в Казахстане.
Участники акции также подготовили письмо президенту и председателю Верховной Рады по ситуации, которая сложилась в Казахстане сегодня. В частности, одним из пунктов в письме есть требование сделать официальные заявления о поддержке жителей Казахстана. В конце акции ее участники спели гимн Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии