В Черкассах митинговали против агрессии РФ и в поддержку Казахстана

19:06 10 Январь Киев, Украина

В Черкассах около 50 человек вышли на акцию протеста. Участники призвали украинские власти не идти на какие-либо компромиссы с Россией и поддержали Казахстан

В руках митингующие держали плакаты с надписями «Алга Казахстан» («Слава Казахстана»), Say no to Putin, « Украина с вами», «Где Россия –

там и смерть» и т.д.

По мнению митингующих, события в Казахстане, власть которой обратилась в Организацию договора коллективной безопасности – очередной пункт плана в восстановлении Путиным СССР. Активисты требуют от украинской власти высказать свою позицию по поводу событий в Казахстане.

«Огромная вам благодарность, что пришли поддержать. Я думаю, все видели видео из Казахстана, где расстреляны в голову ребята. На это невозможно смотреть. И потому сегодня мы здесь. Второй вопрос, это вопрос нашей страны. Украина 100 лет назад потеряла независимость именно потому, что люди не объединились», – сказала депутат городского совета Любовь Майборода.

Участники акции также подготовили письмо президенту и председателю Верховной Рады по ситуации, которая сложилась в Казахстане сегодня. В частности, одним из пунктов в письме есть требование сделать официальные заявления о поддержке жителей Казахстана. В конце акции ее участники спели гимн Украины.