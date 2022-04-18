В чем заключается уникальность Украины

10:42 20 ноября Киев, Украина

Украина выделяется на фоне других стран, огромным количеством талантливых людей и уникальных мест, которые поражают масштабами и красотой.

Наше государство является самым большим на территории Европы. Страна отличается уникальными природными зонами, такими как Алешковские пески, Карпатские леса, каньоны, множество уникальных озер (Синевир) и многими другими богатствами. Украинский язык называют одним из самых милозвучных в мире, после итальянского. А в 2019 году издание Big 7 Travels назвало нас самой сексуальной нацией. Страна богата и на уникальные храмы. Так, из 6 Лавр, которые есть в мире, три расположены в Украине.

Государство занимает первое место по объемам подсолнечного масла в мире и пятое – по экспорту пшеницы. Известны во всем мире и наши спортсмены, самыми молодыми среди которых являются чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа, рекордсменка по прыжкам в высоту среди юниорок Ярослава Магучих, трехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Анна Музычук, чемпионка мира по шахматам среди женщин Мария Музычук.