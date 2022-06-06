В чем принципиальные отличия украинской армии от российской?

19:04 06 июня Киев, Украина

Российский блицкриг в Украине окончательно провалился, наша страна успешно противостоит врагу, и в первую очередь благодаря украинскии бойцам.

Армия Украины состоит из людей, сражающихся за свои идеалы и самостоятельно принимающих решение на поле боя. Армия россии состоит из лишённых воли и права голоса марионеток в руках генералов.

Армия Украины - это воины, а армия россии — солдаты.

Такое мнение высказала журналист, политический обозреватель и экономический аналитик Юлия Латынина.



1️⃣ Военная тактика Украины заключается в объединении участников боевых действий в единую информационную сеть. Такой подход называется “сетецентрическая война”. На войне такого типа каждый боец несет личную ответственность за свои действия, а все решения принимаются исходя из анализа полученных на поле данных. Пример тому — система дронов Крапива, собранная буквально на коленке из гражданских квадрокоптеров и планшетов. Программа для Крапивы, что характерно, писалась также гражданскими разработчиками без указа Минобороны и спущенного сверху бюджета — в отличие от всех аналогичных проектов, реализуемых армией россии.



2️⃣ Большáя часть армии Украины состоит из людей, много лет живших в состоянии пассивной готовности к войне. Максим Жорин, третий командир батальона Азов, рассказывал о курсах военной подготовки, которые он организовывал в Киеве с 2014 года. По его словам, волонтеры в течение восьми лет обучали гражданских людей основам обращения с оружием, первой помощи и правилам поведения во время бомбежек. К февралю 2022 у Украины был пул готовых к войне граждан. Как следствие, украинская армия собиралась на войну с помощью смсок, а российская — с помощью повесток.



3️⃣ Украинская армия радикально отличается от российской социальным составом. Армия рф — структура, замкнутая сама на себя. Из-за катастрофического уровня коррупции и отставания регионов попадают туда самые малообеспеченные, необразованные и невостребованные на рынке труда люди. Армия для них — единственная возможность применить себя. Украинская армия — это гражданское ополчение, состоящее из людей с профессией и навыками.



