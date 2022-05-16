В чем причина смерти женщины после прививки Moderna. Выводы комиссии

В народе все еще ходят слухи о смертельной опасности вакцинации. Не исключено, что есть противопоказания к проведению вакцинации в случаях серьёзных нарушений здоровья. Игнорируя такие противопоказания, человек рискует своей жизнью. Случай смерти женщины после COVID-вакцины Moderna рассмотрела Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации. Связи с вакцинацией не обнаружено. Об этом заявил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк.

"Согласно анализов и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не меньше 14 дней", - пояснил Животенюк.

Напомним, 10 августа стало известно, что в Киеве скончалась 50-летняя женщина вскоре после укола первой дозой вакцины компании Moderna. Прививку она получила в тот же день, в который проявились симптомы болезни.