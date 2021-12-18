В центре столицы установят Менору: Федерация еврейских общин отпразднует Хануку в Киеве

В центре столицы Федерация еврейских общин отпразднуют Хануку: на площади Независимости будет установлена Менора.

Об этом сообщают представители и организаторы праздника.

По словам организаторов, первая свеча на Меноре зажжется 28 ноября. Сам праздник продлится с 28 ноября по 6 декабря.

Еврейская Ханука – это праздник, символом которой является преобладание света над тьмой, невинности и духовности над материальным.

Каждый год в Хануке участвуют по всему миру крупные города, такие как Лондон, Париж и многие другие, и сооружают Менору на площадях в центре столицы. Киев в этом году тоже присоединиться к празднованию Хануки. Высокая инсталяция (Менора) будет установлена на площади Независимости со стороны Главпочтамта.

Как сказали сами представители Федерации, они очень рады и благодарны правительству Украины за такую поддержку.

"Ханука" или как еще могут называть "Праздник свечей", считается важной частью еврейского народа. Праздник проводят в память о событиях, которые произошли много веков назад, когда был осквернен Храм в Израиле.

Дата празднования каждый год может отличаться, поскольку дни вычисляются по лунному календарю. Каждый день в ханукию слева направо ставят по одной свече и зажигают, лишь на восьмой день (столько дней празднуется Ханука) – горят все 8 свечей.

Ханука — значит «освящение», чистота. Праздник учит людей не горевать. Как говорит еврейская мудрость: «Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».