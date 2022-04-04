В центре Риги прошла массовая акция в поддержку Украины

19:04 04 апреля Киев, Украина

Около 30 тысяч человек собрались сегодня на митинг в центре Риги, чтобы осудить войну в Украине, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным , и поддержать украинский народ в его борьбе за свободу.

Люди дружно скандировали: "Руки прочь от Украины! Русский военный корабль, иди на@уй! Путин - @уйло!"



Официально мероприятие называлось "Вместе с Украиной! Вместе против Путина". Организатором выступило общество "Латвийский гражданский альянс".



Маршрут митинга пролегал из центра города – от памятника Свободы к российскому посольству, а потом к украинскому. Общая продолжительность всего мероприятия составила 2 часа. Ради митинга был перекрыт почти весь центр Риги.