В центре Львова почтили память убитых оккупантами детей: выставили 109 пустых детских колясок

14:46 18 марта Киев, Украина





Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.



Садовый подчеркнул, что 109 убитых российскими оккупантами детей – это страшная цена войны, которую сегодня платит Украина. В центре Львова в знак памяти погибших в результате российской агрессии в Украине детей выставили 109 пустых детских колясок.Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.Садовый подчеркнул, что 109 убитых российскими оккупантами детей – это страшная цена войны, которую сегодня платит Украина.

«Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной. Мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной», – призвал он.

По данным Офиса генерального прокурора, кроме 109 погибших детей, еще по меньшей мере 130 получили ранения: больше всего из них пострадали в Киевской – 55, Харьковской – 34, Черниговской – 29, Донецкой – 26, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях.



С первого дня полномасштабного российского вторжения Украина призывает НАТО закрыть небо над страной, чтобы прекратить убийства мирных людей, однако в Альянсе отказываются это сделать. Изменить мнение иностранных политиков и военных пока не помогло ни более миллиона подписей под соответствующей петицией, ни многочисленные обращения украинцев.