В центре Киева с 23 по 25 августа ограничат движение транспорта
17:11 12 августа Киев, Украина
Согласно информации на Официальном портале Киева, в связи с проведением съемок к 30-летию Независимости, в центре столицы будет перекрыто движение транспорта.
Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1738.
"С 23 августа до 20:00 25 августа в центре столицы будут проводить съемки ко Дню Независимости. В связи с этим с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа будет ограничено движение транспорта на территории Золотоворотского сквера, улице Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал до дома 6-А на улице Золотоворотской)", - говорится в сообщении.
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