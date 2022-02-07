В центре Киева появятся новые автоматизированные общественные туалеты

18:01 07 Февраль Киев, Украина





Уборные будут работать по адресам: На центральных улицах Киева в феврале 2022-го откроют три новых автоматизированных общественных туалета, сообщили в КГГА Уборные будут работать по адресам:

Львовская площадь, 14

улица Крещатик, 7/11

улица Трехсвятительская, 4-Г (в парке Владимирская горка)

Модульные туалеты имеют функцию самоочищения после каждого посетителя и не нуждаются в работниках-контролерах.

За последние три года «Киевводфонд» обустроил 43 стационарных туалета и установил 17 автоматизированных модульных туалетов.



Первую автоматическую уборную в Киеве открыли у верхнего выхода фуникулера в 2017 году. В настоящее время модульные туалеты уже работают на Европейской и Контрактовой площадях, улицах Владимирской, Прорезной, Лаврской, Крещатике, Михайловской, Константиновской, Большой Житомирской, Михаила Грушевского, а также возле станции метро «Арсенальная».