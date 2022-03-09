В центре Киева 14 октября перекроют движение

18:34 13 Октябрь Киев, Украина

По случаю государственного праздника в Киеве запланировано проведение ряда мероприятий, 14 октября часть улиц в центре столицы будут перекрыты.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.



Когда



с 9:00 до 14:00 14 октября



Почему



Велопробег по случаю Дня защитника Укрaины



Что перекроют:





Площадь Михайловская — улица Михайловская — улица Крещатик — площадь Европейская — улица Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — площадь Славы — улица Лаврская.









Когда



с 14:00 до 18:00 14 октября



Почему



Шествие по случаю Дня защитника Укрaины



Что перекроют:



Парк Шевченко (улица Владимирская) — бульвар Шевченко — улица Крещатик — аллея героев Небесной Сотни — улица Институтская — улица Банковая, 11.