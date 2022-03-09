В центре Киева 14 октября перекроют движение

По случаю государственного праздника в Киеве запланировано проведение ряда мероприятий, 14 октября часть улиц в центре столицы будут перекрыты.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Когда
с 9:00 до 14:00 14 октября
Почему
Велопробег по случаю Дня защитника Укрaины
Что перекроют:
Когда
с 9:00 до 14:00 14 октября
Почему
Велопробег по случаю Дня защитника Укрaины
Что перекроют:
Площадь Михайловская — улица Михайловская — улица Крещатик — площадь Европейская — улица Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — площадь Славы — улица Лаврская.
Когда
с 14:00 до 18:00 14 октября
Почему
Шествие по случаю Дня защитника Укрaины
Что перекроют:
Парк Шевченко (улица Владимирская) — бульвар Шевченко — улица Крещатик — аллея героев Небесной Сотни — улица Институтская — улица Банковая, 11.
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