В центре Киева 14 октября перекроют движение

18:34 13 Октябрь Киев, Украина

По случаю государственного праздника в Киеве запланировано проведение ряда мероприятий, 14 октября часть улиц в центре столицы будут перекрыты. 
 
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Когда

с 9:00 до 14:00 14 октября

Почему

Велопробег по случаю Дня защитника Укрaины

Что перекроют:

Площадь Михайловская — улица Михайловская — улица Крещатик — площадь Европейская — улица Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — площадь Славы — улица Лаврская.



Когда

с 14:00 до 18:00 14 октября

Почему

Шествие по случаю Дня защитника Укрaины

Что перекроют:

Парк Шевченко (улица Владимирская) — бульвар Шевченко — улица Крещатик — аллея героев Небесной Сотни — улица Институтская — улица Банковая, 11.
"Планируйте свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", — советуют в полиции Киева.