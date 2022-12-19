В Буче установили новогоднюю елку. Ее подсветят от генератора

В Буче, на Киевской площади, установили новогоднюю елку. Зажгут елку и всю локацию, по словам городского головы Анатолия Федорука, от генератора.сообщил городской голова Анатолий Федорук.
Зажечь ее планируют сегодня, 19 декабря в День Святого Николая.
В то же время на локации не будет традиционного катка, ярмарки и аттракционов. Рядом с елкой будут работать «пункты несокрушимости», где будет электричество и Wi-Fi.
Перед тем, как установить елку в Буче, мэр Анатолий Федорук объявил опрос горожан в своем Telegram-канале.
В основном люди проголосовали "за", объясняя это тем, что праздник в городе нужен детям. Однако нашлись и те, кто выступил против.
Новогоднюю елку установили также в Ирпене.
Новогоднюю елку установили также в Ирпене.
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