В Буче установили новогоднюю елку. Ее подсветят от генератора

07:39 19 декабря Киев, Украина

В Буче, на Киевской площади, установили новогоднюю елку. Зажгут елку и всю локацию, по словам городского головы Анатолия Федорука, от генератора.сообщил городской голова Анатолий Федорук.

Зажечь ее планируют сегодня, 19 декабря в День Святого Николая.

В то же время на локации не будет традиционного катка, ярмарки и аттракционов. Рядом с елкой будут работать «пункты несокрушимости», где будет электричество и Wi-Fi.



Перед тем, как установить елку в Буче, мэр Анатолий Федорук объявил опрос горожан в своем Telegram-канале.

"Новогодние праздники уже близко. Интересно ваше мнение: должны ли мы ставить елку в Буче и других населенных пунктах общины? Единого решения среди украинских городов нет, и мнения по этому поводу разделились", - написал он.

В основном люди проголосовали "за", объясняя это тем, что праздник в городе нужен детям. Однако нашлись и те, кто выступил против.



Новогоднюю елку установили также в Ирпене.