В Буче снимут документальный фильм о геноциде мирных жителей

13:59 15 апреля Киев, Украина

Съемками документального фильма о геноциде местных жителей, устроенном российскими солдатами, займется в том числе Бо Уиллимон, шоураннер и сценарист американского сериала «Карточный домик».

Как сообщает пресс-служба Бучанского городского совета, он уже прибыл в Украину для сбора материала.

«Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа», — говорится в сообщении пресс-службы.

О зверствах российских солдат в Буче стало известно 2 апреля. Когда журналисты и украинские военные вошли в освобожденный от российской оккупации город, они увидели улицы, усеянные трупами. Некоторые были убиты выстрелом в затылок, у других были завязаны руки. Всего по состоянию на 12 апреля в Буче найдены тела 403 мирных жителей.