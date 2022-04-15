В Буче снимут документальный фильм о геноциде мирных жителей

Съемками документального фильма о геноциде местных жителей, устроенном российскими солдатами, займется в том числе Бо Уиллимон, шоураннер и сценарист американского сериала «Карточный домик».
Как сообщает пресс-служба Бучанского городского совета, он уже прибыл в Украину для сбора материала.
О зверствах российских солдат в Буче стало известно 2 апреля. Когда журналисты и украинские военные вошли в освобожденный от российской оккупации город, они увидели улицы, усеянные трупами. Некоторые были убиты выстрелом в затылок, у других были завязаны руки. Всего по состоянию на 12 апреля в Буче найдены тела 403 мирных жителей.
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