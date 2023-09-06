В Буче переносят инсталляцию с именами погибших в результате российского вторжения

В Буче меняет расположение инсталляция с именами жертв российского вторжения. Конструкция будет размещаться возле Храма Андрея Первозванного.
Об этом сообщает Бучанский городской совет в Telegram.
Работы по переносу мемориального знака уже начались. В горсовете объяснили, что у входа в Бучанский городской парк стена памяти с именами погибших размещалась временно — на время проведения концерта-реквиема в память о погибших в результате российского вторжения.
Теперь конструкция будет располагаться на территории Храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Место выбрано не случайно – возле храма в братской могиле были похоронены жертвы российских военных преступлений.
Об этом сообщает Бучанский городской совет в Telegram.
Работы по переносу мемориального знака уже начались. В горсовете объяснили, что у входа в Бучанский городской парк стена памяти с именами погибших размещалась временно — на время проведения концерта-реквиема в память о погибших в результате российского вторжения.
Теперь конструкция будет располагаться на территории Храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Место выбрано не случайно – возле храма в братской могиле были похоронены жертвы российских военных преступлений.
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