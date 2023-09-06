В Буче переносят инсталляцию с именами погибших в результате российского вторжения

16:28 15 августа Киев, Украина

В Буче меняет расположение инсталляция с именами жертв российского вторжения. Конструкция будет размещаться возле Храма Андрея Первозванного.

Об этом сообщает Бучанский городской совет в Telegram.

Работы по переносу мемориального знака уже начались. В горсовете объяснили, что у входа в Бучанский городской парк стена памяти с именами погибших размещалась временно — на время проведения концерта-реквиема в память о погибших в результате российского вторжения.

Теперь конструкция будет располагаться на территории Храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Место выбрано не случайно – возле храма в братской могиле были похоронены жертвы российских военных преступлений.
"После деоккупации общины там произошла эксгумация тел. Весь мир стал свидетелем страшных преступлений россиян", - напомнили в городском совете. 