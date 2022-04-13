В Буче обнаружено еще одно массовое захоронение

19:54 12 апреля Киев, Украина

В Буче обнаружили еще одну братскую могилу, там похоронены 56 человек. Кроме того, обнаружено еще 4 места захоронения на частных территориях. На сегодняшний день в городе обнаружены тела 403 человек.

Об этом сообщил во время брифинга 12 апреля мэр города Анатолий Федорук

"Уже идентифицированы163 человека, мы знаем, что это за люди, где они проживали. Число погибших будет расти — полиция, военные, спецслужбы проходят каждый квартал, каждый дом, находят на частных территориях захоронения, поднимают тела. Осталось зачистить еще 4 небольших микрорайона", — рассказал Федорук.

Город Буча под Киевом находился под российской оккупацией фактически с дня начала войны, 24 февраля. Освободить его украинской армии удалось только 31 марта.



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Украинские власти будут вместе с ЕС будут расследовать произошедшее в Буче: После их отхода в городе обнаружили многочисленные свидетельства гибели мирных жителей. Украина обвинила Россию в этих военных преступлениях. Минобороны РФ назвало это провокацией. 8 апреля «Медуза» опубликовала видео , доказывающее, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска.Украинские власти будут вместе с ЕС будут расследовать произошедшее в Буче: