В Буче обнаружено еще одно массовое захоронение

В Буче обнаружили еще одну братскую могилу, там похоронены 56 человек. Кроме того, обнаружено еще 4 места захоронения на частных территориях. На сегодняшний день в городе обнаружены тела 403 человек.
Об этом сообщил во время брифинга 12 апреля мэр города Анатолий Федорук
Город Буча под Киевом находился под российской оккупацией фактически с дня начала войны, 24 февраля. Освободить его украинской армии удалось только 31 марта.
После их отхода в городе обнаружили многочисленные свидетельства гибели мирных жителей. Украина обвинила Россию в этих военных преступлениях. Минобороны РФ назвало это провокацией. 8 апреля «Медуза» опубликовала видео, доказывающее, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска.
Украинские власти будут вместе с ЕС будут расследовать произошедшее в Буче:
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