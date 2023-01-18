В Броварах создали оперативный штаб для помощи местным жителям
14:42 18 января Киев, Украина
В Броварах организовали оперативный штаб
для местных граждан, нуждающихся в помощи после случившейся трагедии.
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Бровары. В лицее №10 был организован оперативный штаб. В штаб могут обратиться все нуждающиеся в помощи. Здесь работают медики, психологи, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы. Людям оказывается необходимая помощь
. В штабе можно получить оперативную информацию", - говорится в сообщении.
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