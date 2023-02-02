В Британии собрали 400 млн стерлингов для Украины

12:29 02 февраля Киев, Украина

Граждане Британии сумели собрать более 400 миллионов фунтов стерлингов Комитету по чрезвычайным ситуациям в связи с катастрофами (DEC), который объявил о новом значительном сборе средств для Украины.



Об этом сообщает Sky News.



Это делает DEC крупнейшим благотворительным донором для реагирования на ситуацию в Украине, согласно данным Службы финансового мониторинга Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.



Правительство Великобритании дофинансировало 25 млн фунтов стерлингов общественных пожертвований в поддержку призыва.



Пожертвования были использованы для оказания помощи, включая продукты питания, генераторы, поддержку психического здоровья и наличные для беженцев.



В своем отчете Комиссия сообщила, что ей удалось:

Раздать еду людям в пострадавших от войны районах, в частности команде волонтеров-велосипедистов, которые доставляют еду и медикаменты уязвимым слоям населения в их дома





Доставить 75 000 жизненно важных травматологических наборов для гражданского использования и 34 инкубатора для недоношенных детей





Предоставить генераторы для людей в бомбоубежищах





Выплатить денежные выплаты людям, которые были вынуждены покинуть свои дома





Поддержать специальные школы в Польше для детей беженцев





Обеспечить оказание психологической помощи.

Организация также подсчитала цифры и предоставила эти данные о том, как она помогла за первые шесть месяцев конфликта.