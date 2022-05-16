В Борисполе рассказали, как будет работать аэропорт в непогоду

14:12 14 декабря Киев, Украина

На сегодняшний день сбоев в работе международного аэропорта "Борисполь" - нет. В случае ухудшения погодных условий аэропорт будет доукомплектован дополнительной спецтехникой.

Об этом заявили в пресс-службе аэропорта в понедельник, 14 декабря.

"Сейчас рейсы осуществляются согласно расписанию. Аэродромная служба международного аэропорта "Борисполь" обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах, пока задействовано 18 единиц специальной техники", - заявили в пресс-службе.

В "Борисполе" также подчеркнули, что согласно метеорологическим прогнозам в течение недели ожидаются сложные погодные условия: переохлажденный дождь, гололед, переохлажденный туман и дождь.



При этом службы аэропорта укомплектованы всем необходимым и обеспечивают его бесперебойную работу.