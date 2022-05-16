В Борисполе рассказали, как будет работать аэропорт в непогоду

На сегодняшний день сбоев в работе международного аэропорта "Борисполь" - нет. В случае ухудшения погодных условий аэропорт будет доукомплектован дополнительной спецтехникой.
Об этом заявили в пресс-службе аэропорта в понедельник, 14 декабря.
В "Борисполе" также подчеркнули, что согласно метеорологическим прогнозам в течение недели ожидаются сложные погодные условия: переохлажденный дождь, гололед, переохлажденный туман и дождь.
При этом службы аэропорта укомплектованы всем необходимым и обеспечивают его бесперебойную работу.
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