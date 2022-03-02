В большинстве регионов дорожает проезд в общественном транспорте

Украинские города один за другим поднимают тарифы на проезд. Правовые документы о данных решениях размещены на официальных сайтах городских советов.
За пользование коммунальным транспортом в нескольких областных центрах придется заплатить больше, чем в столице.
В Виннице с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси будет составлять 10 гривен. Это на 2 гривны дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.
21 мая Львовский городской совет установил стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах на уровне 10 гривен.
Также повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве. В ближайшее время анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.
Ранее городские головы областных центров заявили о том, что муниципалитетам придется повышать цены на проезд, если правительство не погасит несколько миллиардную задолженность за перевозку льготных пассажиров из других городов, которая существует с 2016 года. Громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством, говорилось в заявлении.
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