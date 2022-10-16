В большинстве областей Украины отопительный сезон начнется по графику

12:18 13 октября Киев, Украина

Жилищный фонд большинства городов Украины планируют подключить к отоплению в конце октября, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.



По его словам, в девяти регионах Украины уже начали подключать к теплу социальные учреждения (больницы, роддомы).

«Что касается жилищного фонда, то в большинстве городов мы в конце октября планируем начать поставки тепла. Если будет холодно, мы начнем раньше, в соответствии с температурными показателями», – сказал он.

Министр подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя, без изменений, несмотря на российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые начались 10 октября.



Отопительный сезон в Украине начинают, когда в течение трех дней среднесуточная температура удерживается ниже +8 °C.



Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что зима «будет тяжелой». Минимально допустимую температуру в домах решили снизить до 16°C (до этого было 18°C).