В большинстве областей Украины отопительный сезон начнется по графику

Жилищный фонд большинства городов Украины планируют подключить к отоплению в конце октября, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
По его словам, в девяти регионах Украины уже начали подключать к теплу социальные учреждения (больницы, роддомы).
По его словам, в девяти регионах Украины уже начали подключать к теплу социальные учреждения (больницы, роддомы).
Министр подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя, без изменений, несмотря на российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые начались 10 октября.
Отопительный сезон в Украине начинают, когда в течение трех дней среднесуточная температура удерживается ниже +8 °C.
Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что зима «будет тяжелой». Минимально допустимую температуру в домах решили снизить до 16°C (до этого было 18°C).
Отопительный сезон в Украине начинают, когда в течение трех дней среднесуточная температура удерживается ниже +8 °C.
Премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что зима «будет тяжелой». Минимально допустимую температуру в домах решили снизить до 16°C (до этого было 18°C).
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