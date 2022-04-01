В Болгарии вместо четырех российских телеканалов начали транслировать два украинских

11:14 01 апреля Киев, Украина

В Болгарии спутниковый оператор Bulgaria Sat EAD удалил из трансляции четыре российских телеканала и начал бесплатный показ украинские телеканалы UA TV и Ukraine 24.



Об этом сообщается на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию.



Удалили с показа Первый канал, НТВ МИР, RT и RT Документальный, заменив их на UA TV и Ukraine 24.



Решение об отключении русских вещателей компания приняла самостоятельно, без ожидания распоряжения или указания органов государственной власти, медиарегулятора или любого другого, заявил гендиректор Bulgaria Sat EAD Максим Заяков.



Он также сказал, что у их оператора на спутнике никогда не было телеканала Россия 24 и, очевидно, никогда уже не будет.



Изменение трансляции UA TV и Ukraine 24 на бесплатную эфирную означает, что любой, у кого есть спутниковая тарелка и приемник, может получить их из Болгарии без необходимости внесения предоплаты.