В боксе создадут отдельную категорию для трансгендерных спортсменов

Всемирный боксерский совет (WBS) намерен ввести боксерскую категорию трансгендерных людей. Это решение объясняется желанием избежать гипотетической ситуации, в которой в ринге могут встретиться мужчина и женщина.
Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман .
Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман .
К боям в этой категории будут допускаться трансбоксеры только с одинаковым определением гендера по правилу "по рождению". То есть трансгендерный боец, который при рождении числился мужчиной, сможет соперничать только с другим трансбойцем, которому также при рождении присвоен статус мужчины.
Напомним, что в 2018 году в США трансгендерный боксер Патрисио Манюэль впервые в истории одержал победу в поединке с другим боксером – Хьюго Агеларом .
После трансгендерного перехода спортсмен столкнулся с гомофобией: за два года от поединков с ним отказывались десятки мужчин. Единственным боксером, откликнувшимся на предложение боя, стал Агелар. Когда судьи в один голос решили, что Манюэль победил своего соперника, зрители в зале начали выкрикивать обиды. Однако спортсмен не растерялся и сказал, что эта победа далась ему дороже, чем кто-либо может себе представить.
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