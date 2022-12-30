В боксе создадут отдельную категорию для трансгендерных спортсменов

19:20 30 декабря Киев, Украина

Всемирный боксерский совет (WBS) намерен ввести боксерскую категорию трансгендерных людей. Это решение объясняется желанием избежать гипотетической ситуации, в которой в ринге могут встретиться мужчина и женщина.

Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман .
"Мы собираемся в 2023 году объявить глобальный конкурс для тех, кто заинтересован, создадим протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир", - сказал Сулейман.
К боям в этой категории будут допускаться трансбоксеры только с одинаковым определением гендера по правилу "по рождению". То есть трансгендерный боец, который при рождении числился мужчиной, сможет соперничать только с другим трансбойцем, которому также при рождении присвоен статус мужчины.
“В боксе никогда нельзя допускать, чтобы мужчина сражался с женщиной, независимо от смены гендера. Вокруг этого не должно быть никакой серой зоны, и мы хотим подойти к этому вопросу с прозрачностью и правильными решениями”, – отметил президент WBC.
Напомним, что в 2018 году в США трансгендерный боксер Патрисио Манюэль впервые в истории одержал победу в поединке с другим боксером – Хьюго Агеларом .

После трансгендерного перехода спортсмен столкнулся с гомофобией: за два года от поединков с ним отказывались десятки мужчин. Единственным боксером, откликнувшимся на предложение боя, стал Агелар. Когда судьи в один голос решили, что Манюэль победил своего соперника, зрители в зале начали выкрикивать обиды. Однако спортсмен не растерялся и сказал, что эта победа далась ему дороже, чем кто-либо может себе представить.