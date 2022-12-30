В боксе создадут отдельную категорию для трансгендерных спортсменов

19:20 30 декабря Киев, Украина





Об этом рассказал президент Всемирный боксерский совет (WBS) намерен ввести боксерскую категорию трансгендерных людей. Это решение объясняется желанием избежать гипотетической ситуации, в которой в ринге могут встретиться мужчина и женщина.Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман .

"Мы собираемся в 2023 году объявить глобальный конкурс для тех, кто заинтересован, создадим протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир", - сказал Сулейман.

К боям в этой категории будут допускаться трансбоксеры только с одинаковым определением гендера по правилу "по рождению". То есть трансгендерный боец, который при рождении числился мужчиной, сможет соперничать только с другим трансбойцем, которому также при рождении присвоен статус мужчины.

“В боксе никогда нельзя допускать, чтобы мужчина сражался с женщиной, независимо от смены гендера. Вокруг этого не должно быть никакой серой зоны, и мы хотим подойти к этому вопросу с прозрачностью и правильными решениями”, – отметил президент WBC.

Напомним, что в 2018 году в США трансгендерный боксер Патрисио Манюэль впервые в истории одержал победу в поединке с другим боксером – Хьюго Агеларом .