В ближайшие дни в Украину придет мокрый снег и гололедица

19:40 17 ноября Киев, Украина

Пресс-служба ГСЧС предупреждает владельцев автомобилей о возможной гололедице на дорогах, особенно в восточных областях страны.



Согласно прогнозу синоптиков, 18-19 ноября в Украине без осадков, лишь 18 ноября ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой (в Одесской умеренный) дождь и мокрый снег, местами Согласно прогнозу синоптиков, 18-19 ноября в Украине без осадков, лишь 18 ноября ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой (в Одесской умеренный) дождь и мокрый снег, местами гололедица



В западных областях и на юге страны 19 ноября ночью и утром туман.



Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с., температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза.

19 ноября в восточных областях 6-11 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, в восточной части от 3 ° мороза до 2 ° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 0-5 ° тепла, днем 5-10 °.



На Киевщине 18-19 ноября без осадков, лишь ночью 18 ноября небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.



/>Синоптики прогнозируют 20 ноября в южных и западных областях, 21 ноября на большей части территории страны небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь.