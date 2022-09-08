В ближайшие дни миссия ООН отправится в Еленовку

14:29 08 сентября Киев, Украина

В ближайшие дни члены миссии для расследования гибели 53 военнопленных в колонии в Еленовке отправятся в Украину.

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Руководителем миссии назначен генерал Карлос дос Сантос Круз из Бразилии. В ее состав также вошли политический деятель из Исландии Ингибьерг Солрун Гисладоттир и представитель Нигера Иссуф Якуба.
"Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам", — сказала заместитель генсека.
 
 