В ближайшие дни миссия ООН отправится в Еленовку

В ближайшие дни члены миссии для расследования гибели 53 военнопленных в колонии в Еленовке отправятся в Украину.
Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Руководителем миссии назначен генерал Карлос дос Сантос Круз из Бразилии. В ее состав также вошли политический деятель из Исландии Ингибьерг Солрун Гисладоттир и представитель Нигера Иссуф Якуба.
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