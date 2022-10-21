В Берлине открыли немецко-украинскую школу, в рамках проекта учащиеся учатся на немецком и украинском языках и получают аттестаты о среднем образовании обеих стран.
Об этом сообщает посольство Украины.
В учебном году 2022-2023 начался пилотный этап проекта, он охватит два класса в начальной школе Азиз-Несин в округе Фридрихсгайни-Кройцберге и четыре класса в школе Хелена-Ланге в Штеглиц-Целендорфе.
Полноценно проект начнется в следующем учебном году, а во время нынешнего подготовительного этапа будет продолжаться тестирование и планирование украинского учебного контента, необходимого для подготовки к украинской аттестации.
В посольстве надеются, что пилотный проект «уже скоро распространится и на другие немецкие земли».
Полноценно проект начнется в следующем учебном году, а во время нынешнего подготовительного этапа будет продолжаться тестирование и планирование украинского учебного контента, необходимого для подготовки к украинской аттестации.
В посольстве надеются, что пилотный проект «уже скоро распространится и на другие немецкие земли».
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